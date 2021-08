Plano de retoma não avançou. Ministério da Saúde garante que não há atrasos nas cirurgias oncológicas

O gabinete de Marta Temido garante que a resposta das unidades de saúde tem sido eficaz © Mário Cruz/Lusa

Há seis meses o gabinete de Marta Temido anunciava que estava a preparar um plano de retoma da atividade cirúrgica na área oncológica para recuperar as intervenções que não se realizaram na sequência da suspensão da atividade não urgente e prioritária. Numa resposta enviada à TSF, o Governo diz que não foi necessário avançar com este plano, porque a resposta das unidades de saúde tem sido eficaz.

No primeiro semestre do ano foram operados 4377 utentes da lista de inscritos em cirurgia oncológica, o que representa 75% do total. De acordo com dados do Programa Nacional das Doenças Oncológicas, dos casos acima dos Tempos Máximos de Resposta Garantidos, "uma parte significativa tratava-se de situações menos urgentes como a patologia da pele não-melanoma e patologia da próstata".

Em dezembro de 2020 registou-se uma diminuição de 3%, face a 2019, do número de doentes operados com tumores maligno, sendo que esta redução é inferior à registada para a lista de inscritos para cirurgia geral (-18,2%), o que - afirma o Governo - "demonstra que a área oncológica foi devidamente acautelada na priorização da atividade cirúrgica em 2020".

O Ministério da Saúde revela que os dados de junho mostram uma tendência semelhante aos de dezembro, dos 6353 casos em lista de espera por uma cirurgia, 23% estavam acima do tempo máximo de resposta.

O gabinete de Marta Temido, numa resposta escrita enviada à TSF, garante que a resposta das unidades de saúde tem sido eficaz. Não foi necessário avançar com um plano para recuperar cirurgias oncológicas em atraso, porque, através do Programa Nacional Prioritário para as Doenças Oncológicas e do trabalho em rede entre os IPO e os hospitais gerais, têm sido resolvidas todas as situações mais inadiáveis.

O Ministério da Saúde explica ainda que entre os utentes inscritos para cirurgia com identificação de neoplasia maligna a dezembro de 2020, não havia uma grande concentração de casos em espera em nenhum hospital do Serviço Nacional de Saúde.

O Ministério da Saúde garante que o Programa Nacional Prioritário para as Doenças Oncológicas mantém-se a avaliar a atividade nesta área.

