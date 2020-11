Plano de vacinação. Governo defende-se e diz que há "informações parcelares e desatualizadas"

A ministra da Saúde, Marta Temido © Tiago Petinga/Lusa

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 27 Novembro, 2020 • 11:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Ministério da Saúde fez saber, num comunicado enviado às redações, que a estratégia de vacinação contra a Covid-19, cujos detalhes têm sido divulgados pela imprensa, está ainda em preparação pelas mãos da Direção-Geral da Saúde, e ainda não foi debatida com o Executivo.

O plano também não foi validado ainda, pelo que o Ministério da Saúde salienta terem sido "parcelares e desatualizadas" as informações tornadas públicas.

A SIC avançou na quinta-feira que a comissão técnica independente de vacinação nomeada pela DGS concluiu o documento que define os grupos prioritários para a vacina da Covid-19, no qual constaria que, no primeiro grupo a ser vacinado estão incluídas as pessoas que têm entre 50 e 75 anos com doença grave, os utentes e funcionários dos lares de terceira idade e ainda os profissionais de saúde que trabalham em cuidados intensivos e enfermarias com doentes infetados.

No segundo grupo de vacinação estariam incluídas as pessoas que tem entre 50 e 75 anos com doenças de risco de menor gravidade, os restantes profissionais de saúde e outras pessoas que estão institucionalizadas.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS