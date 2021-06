Plano municipal LGBTI+ aprovado no Porto. BE critica resistência do executivo de Rui Moreira

© Lisa Soares / Global Imagens

Por Cristina Lai Men e Sara Beatriz Monteiro 23 Junho, 2021 • 09:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A criação de um plano municipal LGBTI+ foi aprovada no Porto. A proposta partiu do Bloco de Esquerda, na Assembleia Municipal.

O partido tinha também proposto que a bandeira arco-íris fosse hasteada na cidade, na próxima segunda-feira, quando se assinala o Dia do Orgulho Gay, mas esta proposta foi rejeitada com os votos contra do movimento que apoia Rui Moreira e do PSD.

A deputada do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal do Porto Susana Constante Pereira critica o que define como a resistência do executivo camarário para a causa LGBTI+.

"No Porto está a haver uma resistência a uma iniciativa de visibilidade da causa LGBT. Aquilo que nós entendemos é que a resistência é, em primeira linha, de quem governa a cidade. É o executivo de Rui Moreira que tem recusado esta proposta. Estamos a falar concretamente do hastear da bandeira, mas para o Bloco de Esquerda a questão não se cinge a esse gesto. O plano municipal que foi aprovado vai bem mais longe", sustenta.