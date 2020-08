Plásticos negros nas praias. Movimento alerta para "grave acidente ambiental" ao largo de Aveiro

Bruno Pires / Global Imagens © Movimento denuncia lixo ao largo de Aveiro.

Por Cristina Lai Men com Tiago Santos 12 Agosto, 2020 • 09:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O movimento "Não lixes" denuncia o que chama de grave acidente ambiental no Mar da Barra, ao largo de Aveiro. Ao longo dos últimos dois meses estão a aparecer no mar, plásticos pretos grossos, que os ambientalistas desconfiam ter origem em obras de dragagem que estão a ser feitas no porto de Aveiro.

A capitania e a Agência portuguesa do ambiente garantem que o plástico não vem das obras. O certo é que o plástico já terá chegado à Figueira da Foz, diz Fernando Paiva, do movimento "Não lixes".

"Tenho testemunhos de pessoas de que este plástico está a aparecer na costa", começa por relatar sobre a situação em diversas praias da região. O plástico diz, é semelhante ao usado para cobertura por exemplo na agricultura", de cor negra.

"Não consigo quantificar a quantidade de plástico, o que consigo dizer é que aparecer, a quantidade de plástico é muito maior do que aquela que consigo recolher", acrescenta Fernando Paiva, explicando que este tipo de plástico se deposita normalmente no fundo do mar, pela densidade que tem, tornando impercetível a presença da grande maioria do lixo.

Fernando Paiva já escreveu às autoridades locais e nacionais: desde a câmara de Ílhavo à junta de freguesia da Gafanha da Nazaré, capitania do porto de Aveiro e Agência portuguesa do ambiente, mas ainda aguarda respostas.

O ambientalista, que também dá aulas de surf, avisa que apenas uma parte dos plásticos chega à costa.

A TSF contactou a Agência Portuguesa do Ambiente, que garante não ter havido qualquer plástico à deriva na água, quando foram feitas as descargas de sedimentos no porto de Aveiro.

Na resposta enviada à TSF, a Agência portuguesa do ambiente assegura ainda que vai continuar a acompanhar os trabalhos de dragagem, num trabalho conjunto com a empresa de fiscalização da empreitada e a Capitania do Porto de Aveiro.