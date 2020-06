Plataforma de jogo da Estoril-Sol alvo de tentativa de ataque informático

© DR

Por Lusa/TSF 25 Junho, 2020 • 21:05 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Estoril-Sol detetou na terça-feira uma tentativa de ataque informático à plataforma "Estoril Sol Digital - Online Gaming Products and Services" e, por isso, decidiu desligar os servidores, de acordo com um comunicado enviado esta quinta-feira ao mercado.

"No dia 23 de junho [terça-feira], foi detetada uma tentativa de ataque informático à plataforma online da 'Estoril Sol Digital - Online Gaming Products and Services, S.A.' Por forma a proteger o website e a informação foi tomada a decisão de desligar os servidores", explicita a nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A Estoril-Sol - SGPS, S.A. acrescenta que esta tentativa de ataque informático "foi comunicado às autoridades competentes", que estão a "acompanhar a situação".

"A 'Estoril Sol Digital - Online Gaming Products and Services, S.A' garante que, assim que seja retomada a operacionalidade do website, todos os clientes terão acesso imediato aos seus saldos, ao resultado das apostas realizadas e às suas promoções", finaliza o comunicado.