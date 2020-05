Plataforma põe em contacto instituições e cuidadores voluntários

"A população está a envelhecer muito, e começa a haver uma maior necessidade de formação técnica" © Pixabay

Os lares que precisem de cuidadores informais para trabalhar com os idosos têm agora à disposição um mecanismo de apoio inovador. Uma plataforma para ligar as instituições sociais a cuidadores voluntários está em funcionamento há um mês. A iniciativa é do Instituto Padre António Vieira, que faz a ponte entre a procura e a oferta, e, ao mesmo tempo, forma os cuidadores

Isabel Sérgio, coordenadora do projeto, explica que o sistema funciona através das bolsas de voluntários existentes nas câmaras municipais. "Os municípios normalmente têm bolsas de voluntários ou criam-nas, depois de fazerem uma divulgação das necessidades pela população", refere a responsável.

"Nós não fazemos este trabalho de criação de bolsas, mas fazemos o trabalho seguinte da triagem dos voluntários que nos são apresentados, bem como das instituições. Depois fazemos a formação dos cuidadores e encaminhamo-los para as instituições." Isabel Sérgio esclarece também que se segue um acompanhamento "praticamente diário" das necessidades e do trabalho dos voluntários.

Ouça Isabel Sérgio, sobre os resultados que a plataforma tem atingido ao nível do emprego. 00:00 00:00

A Câmara Municipal de Matosinhos foi a primeira a aderir a este projeto. No intervalo de um mês, já foram formados e encaminhados 20 voluntários para seis instituições do concelho, e o resultado tem sido positivo, de acordo com Isabel Sérgio: "Temos integrado bastantes pessoas desempregadas que já estavam inscritas nesta bolsa, com alguma experiência e até algum gosto por esta área. Já inserimos alguns desempregados e duas destas pessoas já foram contratadas pelas instituições, já foram integradas no mercado de trabalho."

O Instituto Padre António Vieira espera agora que mais municípios adiram ao projeto, até porque as necessidades de formação nesta área são grandes, conforme comenta Isabel Sérgio. "São áreas muito a descoberto. A população está a envelhecer muito, e começa a haver uma maior necessidade de formação técnica, em termos éticos e de consciência da sociedade para dar resposta e restituir a dignidade de vida a estas pessoas, que por vezes a vão perdendo."

"A atividade de cuidadores é uma área a desenvolver", antecipa a coordenadora do projeto, que recebeu um apoio da Fundação Gulbenkian no âmbito da iniciativa de soluções digitais para enfrentar a pandemia de Covid-19.

Isabel Sérgio, ouvida pelo jornalista Rui Silva, deixa uma reflexão sobre a necessidade de formação dos cuidadores. 00:00 00:00

* e Catarina Maldonado Vasconcelos

