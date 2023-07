Plenário da Soflusa interrompe ligações fluviais esta sexta-feira entre Lisboa e Barreiro

© Orlando Almeida/Global Imagens (arquivo)

As ligações fluviais entre Lisboa e o Barreiro, no distrito de Setúbal, vão sofrer interrupções durante a tarde desta sexta-feira, devido à realização de um plenário de trabalhadores da Soflusa, informou a empresa.

"Por motivo de realização de plenário, convocado por organizações sindicais representativas dos trabalhadores da Soflusa, prevê-se a interrupção do serviço regular", refere a Transtejo/Soflusa, empresa responsável pelas ligações fluviais entre as duas margens do Tejo.

Na página oficial da Internet, a empresa refere que, devido ao plenário dos trabalhadores, vão ser interrompidas as ligações entre as 12h55 e as 16h15 (Barreiro - Terreiro do Paço) e entre as 13h25 e as 16h40 (Terreiro do Paço - Barreiro).

Segundo a Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans), no plenário, que irá realizar-se entre as 13h55 e as 15h55, será discutida a atual fase do processo de negociação com a empresa e a posição a assumir pelas organizações sindicais.

Os trabalhadores da Soflusa e da Transtejo (as duas empresas têm uma administração comum) têm realizado várias greves nos últimos meses, reivindicando a reposição do poder de compra e a melhoria geral das condições de trabalho.

Em 11 de abril foi anunciada uma nova administração, agora presidida por Alexandra Carvalho, que substituiu no cargo Marina Ferreira.

Marina Ferreira pediu a exoneração em março, após um relatório do Tribunal de Contas (TdC) que acusava a empresa de "faltar à verdade" e de práticas ilegais e irracionais.

Há uma semana, um plenário dos trabalhadores da Transtejo causou interrupções nas ligações fluviais entre Lisboa, Cacilhas, Montijo, Seixal e Trafaria.

A Soflusa é responsável pela travessia entre o Barreiro e o Terreiro do Paço, em Lisboa, enquanto a Transtejo faz a ligação do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa.