Plenário de trabalhadores vai perturbar circulação do metro de Lisboa esta quarta-feira

Estação de metro do Areeiro, Lisboa © Tiago Petinga/Lusa

Por TSF/Lusa 21 Outubro, 2020 • 08:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão previstas perturbações na circulação do metro de Lisboa esta manhã, devido à realização de um plenário geral dos trabalhadores.

Numa nota publicada no site oficial, o Metropolitano de Lisboa, avisa que esta quarta-feira, das 09h15 às 13h00, "poderão ocorrer perturbações na circulação de comboios".

Em declarações à agência Lusa, fonte do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal (STRUP) explicou que se encontram a decorrer as negociações do contrato de trabalho que deviam ter sido levadas a cabo no início do ano, mas que devido à pandemia de Covid-19 foram adiadas.

Esta quarta-feira deverá ser apresentada aos trabalhadores a proposta da administração da empresa.

De entre as diferentes propostas do caderno reivindicativo, no último plenário de trabalhadores ficou decidido que estes vão centrar-se no aumento salarial e a prorrogação da vigência mínima de dois anos, criando estabilização nas relações de trabalho.