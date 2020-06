Pode nevar. Temperaturas nos próximos dias estarão "abaixo da média" de junho

A "precipitação vai estender-se gradualmente a todo o território" © Leonel de Castro/Global Imagens

Por Cristina Lai Men* 11 Junho, 2020 • 11:16

"Está prevista para hoje [quinta-feira] a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela." Este fenómeno, provocado por uma massa de ar frio, "não é muito frequente nesta altura do ano". A última vez em que tal aconteceu foi a 7 de junho de 2013, nas Penhas Douradas, o que torna o evento único para o mês de junho em território de Portugal continental. A explicação é fornecida à TSF por Madalena Rodrigues, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Para os próximos dias, é expectável uma descida das temperaturas para valores atípicos em relação a períodos homólogos. "Esta quinta-feira há uma descida significativa da temperatura máxima entre os seis e os oito graus Celsius, em especial nas regiões do interior", sinalizou Madalena Rodrigues, que garantiu ainda que se registarão "temperaturas abaixo da média para esta altura do ano".

Uma subida de temperaturas pode ser esperada apenas para sábado, mas será um aumento "ligeiro".

Quanto ao feriado desta quinta-feira, Madalena Rodrigues explica que o verão não oferecerá lampejos precoces. "Hoje é um dia de céu geralmente muito enublado, com menos nebulosidade até ao meio da manhã nas regiões do Sul, interior Norte e Centro", relatou. Haverá mesmo ocorrência de precipitação. Aliás, "já está a ocorrer precipitação no Minho e Douro Litoral".

"Esta precipitação vai estender-se gradualmente a todo o território, mas ocorrerá especialmente nas regiões do Norte e Centro, diminuindo de intensidade e frequência a partir da tarde." Na sexta-feira não se registarão mudanças significativas, conforme apontou a meteorologista Madalena Rodrigues:"Amanhã será um dia muito semelhante, com menos precipitação na região Sul. Quer na sexta-feira, quer no sábado, a precipitação será mais intensa nas regiões do Norte e Centro."

Na região Sul, "se ocorrer, será fraca e pouco frequente". A partir de sábado, "haverá uma diminuição da intensidade do vento", e, para domingo e segunda-feira, já não se prevê ocorrência de precipitação, concluiu Madalena Rodrigues.

* e Catarina Maldonado Vasconcelos