Podemos continuar a dar apertos de mão e beijinhos, mas pode não ser por muito tempo

Os médicos dizem que podemos continuar a cumprimentar-nos, no dia-a-dia, com apertos de mão ou beijos, mas em breve os conselhos podem mudar.

As explicações são avançadas à TSF pela Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública e pelo responsável do gabinete de crise da Ordem dos Médicos criado por causa do coronavírus.

O ponto da mudança que se arrisca a ser desejável nos comportamentos dos portugueses poderá ser a transmissão do Covid-19 entre pessoas que nunca saíram do país.

Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, recorda que a forma como cada povo se cumprimenta está enraizada nos hábitos das pessoas, é algo cultural, e por agora não é preciso mudar quase nada.

"Fruto de não existir transmissão disseminada pelo país, tanto quanto sabemos, não há necessidade de medidas excecionais nos cumprimentos, mantendo-se a importância da higiene das mãos e da etiqueta respiratória. Por agora essas medidas são suficientes", explica o represente dos médicos de saúde pública.

Filipe Froes, pneumologista e coordenador do gabinete de crise da Ordem dos Médicos, concorda e explica que "tudo tem de ser adaptado ao nível de atividade da doença, sendo que só numa fase mais avançada, com maior probabilidade de contrair risco é que provavelmente devemos evitar o contacto face a face ou entre as mãos que possa possibilitar a transmissão de gotículas de outras pessoas".

Para Ricardo Mexia o ponto de viragem será quando se conhecerem casos disseminados de transmissão dentro do país, podendo fazer aí sim sentido mudar a forma de nos cumprimentarmos, sendo que tudo isso deverá estar previsto no Plano Nacional de Contingência que os médicos querem que seja divulgado com urgência.

Os eventuais futuros limites à forma como nos cumprimentamos irão dos beijinhos aos apertos de mão porque, como explica Filipe Froes, "quando tocamos na mão de outra pessoa há gotículas de saliva ou secreções nasais" que depois podemos levar, inadvertidamente, ao nosso rosto.

Se o contacto físico for mesmo fundamental, o importante será lavar as mãos a seguir.

