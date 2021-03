Polémica com lista autárquica do PSD, pandemia faz disparar fraudes e outros destaques TSF

© António Cotrim/Lusa (arquivo)

Esta quarta-feira fica marcada pela polémica com a lista autárquica do PSD. Primeiro, foram anunciados cem candidatos às Câmaras Municipais. Depois, o autarca de Oleiros reagiu com espanto e indignação, dizendo não saber sequer se será candidato. Também o autarca de Sátão estranhou a inclusão do seu nome na lista. Depois da confusão, as explicações. Afinal, é tudo uma questão de português.

Com a pandemia, aumentaram as burlas. Há quem tenha perdido uma casa no valor de 180 mil euros, por causa de um empréstimo de 20 mil. Há também quem tenha perdido um carro ou o recheio de uma habitação por ter de pagar juros de 300%. Estes são apenas alguns casos ilustrativos apurados pela TSF.

A pandemia está longe de acabar e as novas variantes vieram para ficar durante mais algum tempo. A variante britânica é, de longe, a que domina em Portugal, com mais de 58% dos casos. A conclusão é de um estudo do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.

De Portugal para os Estados Unidos. A polícia norte-americana alertou esta quarta-feira para um possível novo ataque ao Capitólio, em Washington. As autoridades garantem estar preparadas para proteger os membros do Congresso dos EUA e o edifício, caso as ameaças se concretizem. Segundo o plano, o ataque poderá acontecer amanhã.

Agora, viajamos até à Suécia. Pelo menos oito pessoas ficaram feridas na cidade sueca de Vetlanda, no sul do país. O sucedido está a ser encarado pelas autoridades como um "ato terrorista". O alegado agressor, um homem na casa dos 20 anos, foi detido, tendo ficado ferido numa perna por disparos da polícia.

De volta a Portugal. A Federação Portuguesa de Futebol confirmou esta tarde que, devido à pandemia de Covid-19, a seleção nacional vai receber o Azerbeijão, naquele que é o jogo inaugural das eliminatórias para o Mundial'22, a 24 de março, no estádio da Juventus FC, em Turim, Itália. O jogo estava originalmente marcado para o estádio José de Alvalade. É um cenário inédito para a equipa portuguesa que nunca jogou como visitada fora de Portugal.