Polícia acaba com evento musical em estabelecimento na Parede com cerca de 80 pessoas

Um estabelecimento na praia da Parede, no concelho de Cascais, onde se realizava um evento musical com cerca de 80 pessoas foi encerrado na quinta-feira, revelou este sábado a Polícia Marítima de Cascais.

Elementos do Comando local da Polícia Marítima de Cascais encerraram na quinta-feira, cerca das 23h30 horas, um estabelecimento na praia da Parede, onde decorria "um evento musical com cerca de 80 pessoas", refere a Policia Marítima de Cascais em comunicado.

No seguimento de diversas denúncias que indicavam a realização de eventos noturnos naquela área, a polícia marítima realizou uma ação de patrulhamento, tendo constatado que estava a realizar-se um evento musical no interior de um estabelecimento, com várias pessoas na pista de dança, esclarece a nota difundida.

A realização de espetáculos deste tipo, de acordo com a lei em vigor para a contenção da pandemia Covid-19, "não está permitida", adverte a autoridade.

Além disso, este estabelecimento também "não tinha licença especial de ruído", pelo que "não podia desenvolver" a atividade que estava a decorrer no local, prossegue.

Os elementos da Polícia Marítima perante estes factos deram indicações para que "as cerca de 80 pessoas presentes dispersassem do local", recomendações que "foram prontamente acatadas", lê-se na nota divulgada.

O responsável pelo estabelecimento, por sua vez, "foi identificado", tendo sido "elaborado o respetivo auto de notícia", concluiu.

