Polícia chamada a colégio privado em Cascais. Alunos preparavam-se para fazer um exame

A Polícia de Segurança Pública esteve esta manhã na St. Dominic's International School, um colégio privado em São Domingos de Rana, Cascais, para obrigar uma turma de 10.º ano a ir para casa.

Os alunos preparavam-se para fazer um exame, despeitando a ordem do Governo para suspender todas as atividades letivas, incluindo avaliações, em todos os estabelecimentos de ensino, incluindo instituições privadas.

"Recebemos várias denúncias anónimas de que o colégio estaria a laborar, que estariam 20 alunos [na escola] e iam chegar mais 23 para realizar um exame do 10.º ano", confirmou à TSF o comissário da PSP Artur Serafim.

Colégio privado manteve agendado um exame para 43 alunos, confirma a PSP 00:00 00:00

A diretora foi notificada pela polícia sobre as novas regras em vigor e esta informou os pais que deviam ir buscar os 20 alunos que se encontravam no colégio e que os restantes 23 não se deviam deslocar para a escola, acrescentou a mesma fonte.

Até ao momento esta foi a única intervenção da PSP para fazer cumprir as novas regras aplicadas nas escolas, mas em caso de incumprimento as forças políciais têm ordem para adotar uma postura pedagógica de sensibilização, explica o comissário Artur Serafim.

Todas escolas de todos os níveis de ensino estão encerradas a partir desta sexta-feira e durante duas semanas. As aulas foram suspensas, optando-se, em vez do ensino à distância, por compensar este período de 'férias antecipadas' com aulas no Carnaval, na Páscoa e durante o verão.

Questionado sobre o ensino privado em conferência de imprensa, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, referiu que o encerramento de escolas será para "todos os graus" de ensino, sem exceções.

Contactado pela TSF, o diretor executivo da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP), que representa as escolas e colégios privados, Rodrigo Queiroz e Melo, não quis comentar as declarações do ministro da Educação.

Segundo o Governo, os pais de crianças até aos 12 anos terão direito a faltas justificadas ao trabalho, desde que não se trate de teletrabalho, e um apoio semelhante ao que vigorou em março do ano passado, durante o primeiro confinamento.

O ensino para crianças com necessidades educativas especiais não é interrompido e também se mantêm em funcionamento escolas, e creches de acolhimento, para crianças com menos de 12 anos cujos pais trabalhem em serviços essenciais (médicos, por exemplo).

Além de todas as medidas de confinamento já em vigor, estão também suspensas todas as atividades de tempos livres, estabelecimentos de dança e de música, e todas as atividades desportivas escolares.

Paradas também as atividades de apoio à primeira infância de creches, creche familiar e amas, as atividades de apoio social desenvolvidas em Centro de Atividades Ocupacionais, Centro de Dia, Centros de Convívio, Centros de Atividades de Tempos Livres e universidades seniores.

Estão, a partir de agora, também suspensas as atividades de formação profissional presenciais, realizadas por entidades formadoras de natureza pública, privada, cooperativa ou social, podendo ser substituídas por formação à distância.

