Polícia dá volta ao país de bicicleta para ajudar lar de Reguengos de Monsaraz

José Cebola © DR

Por TSF 16 Agosto, 2020 • 12:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Para ajudar o lar de Reguengos de Monsaraz, um polícia que vive na cidade iniciou este domingo uma volta a Portugal solidária. José Cebola vai percorrer o país de bicicleta para conseguir equipamentos para o lar.

"A ajuda será em relação a equipamentos, para melhorar as condições dos idosos que lá vivem. Dentro da iniciativa há uma série de agentes pelo caminho. Vamos tentar angariar o mais possível a nível particular e de empresas, através de donativos próprios e de patrocínios, como venda de t-shirts", explicou à TSF José Cebola.

O polícia tenciona chamar a atenção para a situação no lar de Reguengos com uma viagem de mais de dois mil quilómetros em três semanas.

"São 20 dias efetivos, com um de descanso em Lisboa. Será até ao extremo de Portugal continental de acordo com a tipografia, com as vias. Uma média de cento e tal quilómetros por dia, que vai dar à volta de 2150 se fizer tudo como está estipulado e como marquei no GPS", contou o polícia.

José Cebola, de 55 anos, está consciente de que é um desafio físico e mental.

"Ando de bicicleta com regularidade, sei os limites do meu corpo. Tenho consciência de que tenho capacidade para isto, mas claro que sempre com dificuldades pelo meio. As aventuras têm sempre algum custo físico e mental, se não fosse assim não era uma aventura, não tinha o mesmo prazer quando chega ao fim", acrescentou José Cebola.

O polícia saiu este domingo de manhã de Reguengos de Monsaraz e tem o regresso marcado para 5 de setembro.