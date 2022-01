Polícia Judiciária detém homem suspeito de tentativa de violação

O homem atacou "com violência" e arrastou para um local ermo a vítima © André Luís Alves / Global Imagens

A Polícia Judiciária deteve no concelho de Cascais um homem suspeito de ter tentado violar uma mulher na rua, que atacou "com violência", tendo ficado em prisão preventiva, revela este sábado a autoridade policial.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) adianta que os factos ocorreram em setembro do ano passado, na via pública, quando o homem, de 46 anos, atacou "com violência" e arrastou para um local ermo a vítima, uma mulher de 24 anos, onde lhe retirou "à força a roupa que vestia".

Segundo a PJ, o agressor não concretizou o crime graças à resistência que a vítima ofereceu, tendo abandonado a mulher no local, em estado de pânico.

"A Polícia Judiciária desenvolveu diligências urgentes de investigação, tendo logrado recolher indícios probatórios que permitiram a identificação cabal, localização e detenção fora de flagrante delito do suspeito", lê-se no comunicado, que acrescenta que a detenção ocorreu no concelho de Cascais, apesar de não adiantar o dia em que ocorreu.

Diz ainda que o homem tem antecedentes criminais e já foi condenado com pena de prisão por crime da mesma natureza e que depois de presente a tribunal, para primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.