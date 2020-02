Bairro da Cova da Moura, Amadora © Orlando Almeida /Global Imagens

A Polícia Judiciária (PJ) levou a cabo uma operação de buscas esta esta terça-feira no bairro da Cova da Moura, na Amadora, confirmou à TSF a fonte da PJ.

Segundo avança a TVI24 , em causa estão suspeitas de rapto, tentativa de homicídio e roubos violentos, sobretudo por carjacking, cometidos durante os últimos meses em Lisboa.

A operação contou com mais de 50 inspetores da PJ no terreno, em colaboração com a Unidade Nacional de Contraterrorismo.

Notícia em atualização