Polícia Marítima apreende uma tonelada de haxixe no Algarve

A embarcação dos traficantes conseguido escapar

A Polícia Marítima apreendeu esta madrugada cerca de uma tonelada de haxixe distribuídos em 20 fardos que foram largados no mar durante uma perseguição a uma embarcação de alta velocidade, 20 milhas a sul da costa algarvia.

"Os elementos da Polícia Marítima do Comando Regional da Polícia Marítima do Sul apreenderam esta madrugada 20 fardos de estupefacientes, num total de cerca de 1000 kg de haxixe, durante uma ação de patrulhamento realizada a sul de Portugal, na zona do Algarve", segundo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional enviado às redações.

Em declarações à agência Lusa, o comandante da Zona Marítima do Sul e da Capitania do Porto de Faro, Rui Santos Pereira, precisou que a operação se desenrolou entre a 01h00 e as 03h00 da madrugada, tendo a embarcação dos traficantes conseguido escapar, depois de uma perseguição a cerca de 20 milhas da costa sul do Algarve, entre Lagos e Albufeira.

Durante a perseguição, os tripulantes da embarcação suspeita largaram ao mar os fardos de estupefacientes que foram posteriormente recolhidos pelos elementos da Polícia Marítima, com o apoio de uma Lancha de Fiscalização Rápida (LFR) da Marinha Portuguesa.

"No total foram recolhidos 20 fardos de droga, com um total de cerca de 1000 kg de haxixe, que foram de seguida entregues à Polícia Judiciária", conclui o comunicado.