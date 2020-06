Polícia Marítima interceta 22 migrantes no Algarve

© Pedro Granadeiro N/Factos (arquivo)

Por TSF 15 Junho, 2020 • 08:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Polícia Marítima intercetou, esta segunda-feira, uma embarcação com 22 migrantes a bordo na zona de Vale do Lobo, ao largo da costa de Quarteira, no Algarve.

A informação foi confirmada pela TSF junto do comandante da Capitania do Porto de Faro, Fernando Rocha Pacheco. O responsável revelou que a embarcação foi intercetada após o alerta de um mestre de pesca que revelou haver uma "embarcação com contornos estranhos".

A Polícia Marítima enviou meios para o local e acabou por conseguir intercetar o barco, com cerca de sete metros, e os homens, perto das 5h da manhã, já quando se preparavam para desembarcar na praia de Vale do Lobo, no concelho de Loulé.

Os homens estão a ser inquiridos e vão fazer o teste à Covid-19 antes de serem entregues ao SEF. O grupo é composto por homens com idades entre os 20 e os 30 anos, que garantem ser de Al Jadida, em Marrocos, a quem já foram "garantidas as necessidades básicas, incluindo alimentação e assistência médica", informa o SEF em comunicado.

No passado dia 6, sete homens, de nacionalidade marroquina, também foram intercetados numa embarcação pela Polícia Marítima, ao largo de Olhão.

Notícia atualizada às 10h00