Policias recusam trabalhar para o SEF por causa da perda de rendimentos

O risco de perder uma importante parte do rendimento pode ser a razão principal para a recusa dos agentes da PSP em aceitar integrar as equipas de fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) nos aeroportos. A explicação é dada, na TSF, pelo presidente do Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol).

Armando Ferreira diz que quem, voluntariamente, integrar o plano de contingência dos aeroportos, passa para a dependência hierárquica do SEF e, com isso, deixa de poder fazer os chamados serviços remunerados, prestados por agentes da PSP junto a instituições ou estabelecimentos comerciais.

No final da semana passada, o Sinapol já tinha pedido uma reunião urgente com o Ministro da Administração Interna, para tratar deste e de outros assuntos relacionados.

Armando Ferreira, o presidente do Sindicato Nacional da Polícia, confirmou à TSF que, até à tarde desta terça-feira, não tinha chegado a resposta do Governo.