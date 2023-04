Politécnicos e universidades exigem reforço orçamental para fazer face à inflação

© Igor Martins / Global Imagens

Politécnicos e universidades exigem ao Governo um reforço orçamental para fazer face ao aumento da inflação. As instituições de ensino superior dizem que o orçamento do Estado para este ano não teve em conta esta variável, pelo que enfrentam muitas dificuldades, até para pagar salários.

Em declarações à TSF, a presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, Maria José Fernandes, diz que tem sido difícil responder a todas as despesas e as instituições têm que fazer opções difíceis.

"As instituições têm que decidir o que é que fazem: ou fazem, por exemplo, obras de manutenção, reparações, ou pagam salário. E, naturalmente, a segunda opção tem sido aquela que pervalece, como é evidente."

Maria José Fernandes explica que outra das questões em cima da mesa é a falta de financiamento dos cursos técnicos superiores profissionais, o que põe em causa a formação de adultos.

"Estamos a falar de um número muito significativo de estudantes que optam por este tipo de formação e, neste momento, o valor que está nos programas regionais é insuficiente e também não está a ser coberto pelo orçamento de Estado."

Sem financiamento dos cursos técnicos superiores profissionais, alerta Maria José Fernandes, não será possível alcançar as metas para 2030 na qualificação de jovens e adultos.

Para expressar estas preocupações, o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos vai reunir com o na próxima quinta-feira com o Governo.