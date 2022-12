Ponderada construção de vedação junto à ribeira de Odivelas após despiste fatal

© Tiago Petinga/Lusa

Por Rúben de Matos e Gonçalo Teles 11 Dezembro, 2022 • 22:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da junta de freguesia de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, Rogério Breia, garante que está em cima da mesa a construção de uma vedação junto à ribeira de Odivelas. Este domingo, um táxi caiu para o curso de água e o condutor foi encontrado sem vida, durante a tarde, no Barreiro.

Os moradores da zona têm mostrado alguma preocupação e querem que o muro da rua onde ocorreu o acidente seja prolongado, uma vez que não há nenhum tipo de barreira no local onde, além do táxi, também outra viatura acabou por se despistar.

À TSF, Rogério Breia explica que o muro existente na rua "foi projetado há mais de 40 anos" e, na altura, seria "a melhor solução, se calhar, para a estrada não fosse mais curta".

A solução pode agora passar por "uma vedação" que, admite desde já, pode "encurtar ainda mais" a via. "Se agora tem três metros, passará a ter 2,80, por exemplo", uma vez que essa intervenção tem de ser feita "na estrada". Assim, é uma "solução que pode não ser ideal, mas pelo menos vai minimizar" riscos.

Sem ser a solução ideal, vedação "vai minimizar" os riscos. 00:00 00:00

Rogério Breia assinala, ainda assim, que a ribeira precisa de uma intervenção mais completa e espera que esse trabalho possa ser prioritário para a câmara de Odivelas assim que a meteorologia o permita.

"Convinha fazer uma intervenção de fundo e por lá umas máquinas, nem que seja um mês, a tirar muita da areia que está ali e que com o andar dos anos vai-se acumulando", explica o líder da junta de freguesia. Na sua leitura, seria bom "começar a pensar-se em desassorear" a ribeira, tornando-a mais profunda.

O presidente da câmara, Hugo Martins, já foi contactado nesse sentido e deve agora "falar com o departamento de Ambiente" para perceber quando é possível avançar.

"Convinha fazer uma intervenção de fundo." 00:00 00:00

"Agora com esta chuva e com este temporal é difícil", mas Rogério Breia espera que, quando for possível, este seja "um dos trabalhos prioritários" para o executivo municipal".

Do despiste e queda de duas viaturas na ribeira de Odivelas, este domingo, resultaram três vítimas. São um taxista - que acabou por ser encontrado morto -, o cliente que com este viajava e foi resgatado e ainda outro homem, que conduzia a segunda viatura e foi detido por estar alcoolizado.