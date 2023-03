Ponte 25 de Abril e Arrábida apagam luzes este sábado pelo planeta

A Ponte 25 de Abril de luzes apagadas © Carlos Manuel Martins/Global Imagens

Se passar este sábado à noite pela Ponte 25 de Abril, em Lisboa, ou pela Ponte da Arrábida, no Porto, e as luzes estiverem desligadas não estranhe. É sinal de que está a acontecer a Hora do Planeta.

A iniciativa da WWF, o Fundo Mundial para a Natureza, acontece em mais de 190 países. Em Portugal, 50 municípios vão apagar as luzes de alguns locais emblemáticos entre as 20h30 e as 00h.

Ângela Morgado, diretora executiva da WWF em Portugal, explica à TSF que mais do que uma hora de luzes apagadas, esta deve ser uma hora de reflexão.

"A Ponte 25 de Abril, por exemplo, o Cristo Rei, os monumentos habituais em Lisboa, no Porto também, e um pouco por todo o país. Aquilo que se pede novamente é que as pessoas reflitam, além de fazerem este apagão, sobre como é que, em termos de comportamento no dia a dia, podem dar mais horas ao planeta, identificando alguns aspetos que possam alterar no sentido de um modo de vida mais sustentável", explicou à TSF Ângela Morgado.

Este ano, a Hora do Planeta dá especial destaque à alimentação saudável.

"Chamamos a atenção para o tema da alimentação. Na Praça do Município, quem quiser connosco desligar as luzes em Lisboa, às 20h30, além do apagão simbólico, vai poder visitar uma instalação dedicada a esse tema que é, no fundo, o impacto que a nossa alimentação tem no planeta. Se eu tiver menor impacto, como é que o planeta fica? Sendo a alimentação um tema absolutamente central para combater a perda de biodiversidade e para combater as alterações ao clima", acrescentou a diretora executiva da WWF em Portugal.

De luzes apagadas vão estar também esta noite a Torre Eiffel, em Paris, e o Coliseu, em Roma.