Ponte 25 de Abril encerrada ao trânsito na manhã deste domingo

Por Gonçalo Teles 11 Março, 2023 • 22:46

A Ponte 25 de Abril, em Lisboa, vai estar encerrada ao trânsito entre as 8h50 e as 13h00 deste domingo devido à realização da 31.ª Meia Maratona de Lisboa, estando o acesso condicionado a partir das 4h00.

A informação é dada pela Lusoponte, a concessionária da infraestrutura, no seu site oficial: "Informamos todos os nossos estimados Clientes que no próximo Domingo, dia 12 de Março, a Ponte 25 de Abril estará encerrada ao trânsito a partir das 08h50, prevendo-se a sua reabertura para as 13h00, de modo a permitir a realização da 31.ª Meia e Mini Maratonas de Lisboa."

A câmara municipal de Lisboa acrescenta que, ainda mais cedo, a partir das 4h00, o acesso ao garrafão da ponte vai sofrer "fortes restrições". A alternativa para atravessar o rio Tejo em Lisboa é a Ponte Vasco da Gama.

A realização das provas obriga ainda a outros condicionamentos de trânsito, alguns deles com início já às 23h00 deste sábado, hora a que é encerrada a Av. da Índia, entre o Viaduto de Alcântara e a Av. Torre de Belém, reabrindo apenas às 17h00 de domingo.

A partir das 9h15, informa a câmara no seu site oficial, são encerrados:

a Praça do Cais do Sodré, exceto a transportes públicos, "sendo possível usar o corredor BUS até ao Largo de Santos";

a Praça do Império, com acesso interdito das 8h às 16h e "espaço reservado" até às 17h de segunda-feira;

o Arruamento entre a Av. da Índia e linha do elétrico da Praça do Império, também com "espaço reservado" até às 17h de segunda-feira;

o Largo da Praça do Império, que "continuará a ser utilizado para veículos pesados de passageiros (turismo)" e, alerta a câmara municipal, "pode sofrer restrições durante a prova".

A autarquia adianta ainda que o acesso Norte ao estacionamento do Centro Cultural de Belém "é garantido através da Rua Bartolomeu Dias".