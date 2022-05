Ponte 25 de Abril fechada ao trânsito no domingo para a Meia Maratona de Lisboa

© Global Imagens (arquivo)

A Ponte 25 de Abril vai estar fechada ao trânsito no próximo domingo, 8 de maio, entre as 09h00 e as 13h00, para a realização da Meia Maratona de Lisboa. A informação horária foi confirmada à TSF por fonte das Infraestruturas de Portugal. A alternativa durante este período será a Ponte Vasco da Gama.

De acordo com a organização da prova, as inscrições já estão esgotadas e a partida da corrida está marcada para às 10h20. Os participantes poderão percorrer 21 quilómetros e beneficiar da vista única de Lisboa a partir do tabuleiro da ponte que liga Almada a Lisboa.

Para saber mais detalhes sobre a prova pode aceder ao site oficial neste link.