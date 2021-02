Ponte da Ajuda fechada à circulação duplica distância entre Olivença e Elvas

Por Roberto Dores 02 Fevereiro, 2021 • 12:20 Partilhar este artigo Facebook

A Ponte da Ajuda foi fechada ao trânsito, mesmo sem ser considerada zona de fronteira, uma vez que Portugal não reconhece o território de Olivença como espanhol. Ou seja, os regimes de exceção que permitem a abertura de fronteiras em alguns períodos do dia noutros concelhos raianos aqui não têm lugar. Os oliventinos estavam a 20 quilómetros de Elvas e agora estão a 40.

Joaquín Fuentes dá voz às queixas dos habitantes do único concelho espanhol onde para também se ser português basta ter nascido por aqui e ser descendente ou casado com um natural de Olivença.

"Para além de haver já 1300 habitantes com dupla nacionalidade, há aqui pessoas que são trabalhadores transfronteiriços, que trabalham em Elvas e noutras povoações portuguesas", sublinha este oliventino, que dirigiu a Associação Além Guadiana, dedicando-se durante anos a divulgar a cultura portuguesa em Olivença.

Joaquín Fuentes acrescenta ainda que há várias empresas que exportam para Portugal e que têm a "sua passagem lógica" pela ponte de Ajuda. "Ali não fizeram exceção nenhuma para que as pessoas possam circular em alguns períodos do dia, como acontece em outros lados", lamenta.

Do lado de cá da ponte, Carlos Luna, dirigente do Grupo dos Amigos de Olivença, também não entende a falta de alternativas, alertando que as relações comerciais entre Olivença e o Alentejo saem prejudicadas.

"Aquela população vai ter de passar por Badajoz, entrando em Portugal pela fronteira do Caia, mostrando o bilhete de identidade português. Depois, para regressarem, têm de mostrar o bilhete de identidade espanhol", refere.

Recorde-se que Portugal não reconhece o território de Olivença como espanhol, sendo a ponte da Ajuda encarada apenas com uma passagem sobre o rio Guadiana, que é utilizada por centenas de pessoas diariamente. "Esta situação vai interromper um fluxo razoável de trânsito, sobretudo, dirigido a pequenos negócios", insiste Carlos Luna.

José Ribeiro e Castro, presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, admite que a necessidade de travar a propagação da Covid-19 até "alivia" o fecho da ponte ao trânsito, mas avisa que o tema Olivença não está esquecido.

"Nós não reconhecemos essa fronteira, essa é a verdade. Mas, por outro lado, não é o único ponto de circulação entre as duas administrações em que isso acontece", admite. Sustenta que, face à pandemia, "o importante é que haja contactos entre os dois países que permitam a circulação de pessoas e mercadorias que tenham a ver com abastecimentos essenciais e questões mais urgentes."

A ponte começou por ser fechada apenas com gradeamento, mas, nas últimas horas, voltaram a ser colocados dois blocos de cimento, como aconteceu no início da pandemia.