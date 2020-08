Ponte Internacional do Guadiana reabre quatro vias de circulação em agosto

© Luís Forra/Lusa

A Ponte Internacional do Guadiana vai voltar a abrir as quatro vias de circulação, durante o mês de agosto. A Infraestruturas de Portugal (IP) informa que no âmbito das obras de requalificação e face ao volume do tráfego neste período do ano, o trânsito será restabelecido nas quatro vias, de forma provisória.

A velocidade máxima na ponte fica limitada aos 50 km/h, e as ultrapassagens são proibidas. A IP adianta que a largura para uma das quatro vias é de 2,90 metros.

A IP informa ainda, em comunicado, que "após esta situação pontual de libertação das quatro vias no mês de agosto, restabelecer-se-á o basculamento do trânsito para o lado norte, para o prosseguimento dos restantes trabalhos".

Em junho de 2017, a IP e o então ministro do Planeamento e Infraestruturas, Pedro Marques, anunciaram a realização dessa obra, com um prazo de execução de 525 dias, tendo o ministro participado na ocasião, com o homólogo espanhol, numa cerimónia de apresentação junto à Ponte Internacional do Guadiana.

As obras na ponte começaram apenas em 2019, uma vez que a empresa pública que gere as estradas portuguesas anunciou, em abril de 2019, que, "após a verificação de incumprimento por parte da empresa adjudicatária, Soares da Costa, SA, que se revelou incapaz de dar início aos trabalhos, a IP viu-se obrigada a proceder à resolução contratual, que ocorreu a 21 de dezembro de 2017".

As obras de requalificação estão orçadas em cerca de nove milhões de euros, cofinanciados por Portugal e Espanha.