Ponte Vasco da Gama novamente encerrada ao trânsito de sábado para domingo

O trânsito da ponte Vasco da Gama vai voltar a estar encerrado na madrugada de sábado para domingo.

A Lusoponte informa que "a ponte Vasco da Gama estará totalmente encerrada ao tráfego rodoviário nas primeiras horas do próximo dia 10 de julho (noite de sábado para domingo), entre a 00h00 e as 06h00".

"Este procedimento decorre da necessidade de verificações topográficas no âmbito dos trabalhos a decorrer nesta ponte", refere a gestora da ponte.

Como alternativa, os automobilistas podem utilizar a ponte 25 de Abril, "cumprindo as restrições impostas nesta Travessia, nomeadamente para os transportes de matérias perigosas (permitidos unicamente entre as 02h00 e as 05h00)".

A ponte Vasco da Gama liga as duas margens do Tejo entre Lisboa e Montijo/Alcochete e a Ponte 25 de Abril liga Lisboa e Almada.