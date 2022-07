Ponte Vasco da Gama volta a encerrar ao trânsito esta madrugada

© Nuno Pinto Fernandes/ Global Imagens (arquivo)

Por TSF 27 Julho, 2022 • 21:35

O trânsito na ponte Vasco da Gama vai voltar a estar encerrado na madrugada desta quarta para quinta-feira.

A Lusoponte informa, em comunicado, que "a ponte Vasco da Gama estará totalmente encerrada ao tráfego rodoviário nas primeiras horas do próximo dia 28 de julho (noite de quarta para quinta), entre a 00h00 e as 06h00".

"Este procedimento decorre da necessidade de verificações topográficas no âmbito dos trabalhos a decorrer nesta ponte", refere a gestora da ponte.

Como alternativa, os automobilistas podem utilizar a ponte 25 de Abril, "cumprindo as restrições impostas nesta Travessia, nomeadamente para os transportes de matérias perigosas (permitidos unicamente entre as 02h00 e as 05h00)".

A ponte Vasco da Gama liga as duas margens do Tejo entre Lisboa e Montijo/Alcochete e a Ponte 25 de Abril liga Lisboa e Almada.