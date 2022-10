Pontes, feriados e fins de semana prolongados Eis as oportunidades que 2023 reserva

Por TSF 24 Outubro, 2022 • 13:11 Partilhar este artigo Facebook

O primeiro feriado de 2023, dia de Ano Novo, vai calhar a um domingo, mas vai terminar com chave de ouro, com a possibilidade de três fins de semana prolongados: 1 e 8 de dezembro são segundas e o dia de Natal acontece a uma sexta-feira.

Em fevereiro, dia 21, é dia de Carnaval e, como sempre, será a uma terça-feira. Embora não seja feriado nacional, por tradição, há tolerância de ponto para a Função Pública, fazendo com seja possível aos funcionários do Estado fazer ponte.

Segue-se depois a Páscoa: Sexta-feira Santa e Domingo de Páscoa a 7 e 9 de abril, respetivamente. Abril é também o mês de comemorar a Liberdade, com o dia 25 a acontecer a uma terça-feira, o que permite também fazer ponte.

Celebrada a Liberdade, chega a vez do Dia do Trabalhador, 1 de Maio, que em 2023 abre caminho a mais um fim de semana prolongado, já que o feriado é a uma segunda-feira.

Junho traz dois feriados. Um deles permite fazer mais uma ponte, já que o Corpo de Deus, dia 8, acontece a uma quinta-feira. Já o dia de Portugal, no próximo ano, celebra-se a um sábado.

Em agosto, mês predileto para férias, há mais uma ponte: dia 15, feriado religioso, é terça-feira.

Em outubro, a implantação da República, que se comemora no dia 5, acontece também a uma quinta-feira. Ou seja, mais uma ponte. E no mês seguinte, o dia de Todos os Santos - 1 - acontece a uma quarta-feira. E chegados ao mês no Natal, é aproveitar as três fins de semana prolongados.