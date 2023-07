"Ponto icónico e com forte carisma." Guarda "de braços abertos" para receber peregrinos da JMJ

© Miguel A. Lopes/Lusa

Por TSF 11 Julho, 2023 • 12:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Serão muitos os peregrinos que, na Jornada Mundial da Juventude (JMJ), vão chegar pela fronteira terrestre com Espanha. Vilar Formoso é a porta de entrada, onde muitos vão passar uma semana à descoberta das terras da Raia.

Numa conversa com Fernando Alves para o Jornal da Jornada Mundial da Juventude, Sandra Soares, coordenadora do comité organizador diocesano da Guarda, espera poder estar novamente perto do Papa Francisco, como já aconteceu em Roma na cerimónia em que os símbolos da JMJ passaram para mãos portuguesas.

"[Os símbolos] foram entregues pelos peregrinos do Panamá e nós recebemos em Roma na presença do Papa Francisco. Foi um momento único, nós trouxemos a Cruz peregrina e o ícone de nossa Senhora para Portugal, depois foram para Angola e depois para a Polónia. Da Polónia regressaram a Portugal e depois foram para Espanha", explica à TSF Sandra Soares.

Os jovens da diocese da Guarda entregaram os símbolos a Espanha e só depois é que "começou a peregrinação dos símbolos no nosso país".

Ouça aqui as declarações de Sandra Soares à TSF 00:00 00:00

"A partir do Algarve foi subindo para Beja, Évora, Portalegre, Castelo Branco até chegar à Covilhã e depois continuou para Viseu e por aí fora", afirma.

Sandra Soares considera que a Guarda é "um ponto muito icónico e com um forte carisma de acolhimento".

"Estamos sempre de braços abertos e com um abraço para dar a quem nos vem visitar e depois quem sai também leva um pouco de nós", acrescenta.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da JMJ, que decorre entre 01 e 06 de agosto, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas, nesta 15.ª edição.