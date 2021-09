"Pontual e redutor." Depois de Santos, moradores do Bairro Alto também querem encerramento de bares às 23h00

Lisboa tem registado situações de criminalidade violenta em contexto de diversão noturna nas últimas semanas © André Luís Alves / Global Imagens (arquivo)

Por Rui Polónio com Carolina Quaresma 23 Setembro, 2021 • 09:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os moradores do Bairro Alto também querem que os estabelecimentos noturnos encerrem mais cedo no bairro, tal como vai acontecer na zona de Santos, uma vez que receiam que quem tem de sair de Santos às 23h00 vá para o Bairro Alto, onde pode ficar até às 02h00, acabando por agravar os ajuntamentos no bairro.

Isabel Sá da Bandeira, que faz parte da Associação "Aqui Mora Gente", uma associação de moradores do Bairro Alto, defende, em declarações à TSF, que também nesta zona os estabelecimentos noturnos devem chegar mais cedo.

"A solução tem que passar pela área toda, porque o facto de estarem a fechar em Santos as ruas ao lado vão encher-se de gente", considera, sublinhando que a medida é "um bocadinho pontual e redutora para as pessoas que vivem em toda a zona".

Os residentes no Bairro Alto afirmam, no entanto, que é "importante" o facto de se estar a "reconhecer a existência de um problema". "Mas, no geral, não adianta muito porque o largo de Santos pega com a rua de São Paulo onde há centenas de bares", diz Isabel Sá da Bandeira.

Ouça as declarações de Isabel Sá da Bandeira à TSF 00:00 00:00

Esta é uma decisão que deve unir todas as Juntas de Freguesia de Lisboa, argumenta Isabel Sá da Bandeira, acrescentando que todas as juntas afetadas deveriam organizar-se para "tentarem uma solução conjunta, porque é um problema de todos e as pessoas circulam de uma rua para as outras na mesma noite". Caso contrário, "não tem grande sentido", reforça.

Isabel Sá da Bandeira critica também a atuação da Junta da Freguesia da Misericórdia pelo que ainda não foi feito no Bairro Alto.

"Isto acontece há anos, teve o interlúdio da pandemia, mas é muito anterior à pandemia e, neste momento, voltou tudo ao mesmo. Isto é um modelo de atividade que não interessa a ninguém, nem à cidade, nem à imagem do país, nem aos moradores, nem mesmo aos próprios estabelecimentos", explica, referindo que "ambientalmente não é sustentável".

Os empresários da zona de Santos, em Lisboa, vão encerrar os estabelecimentos às 23h00, entre quinta-feira e domingo, de modo a controlar os ajuntamentos noturnos, informou na quarta-feira à agência Lusa o presidente a Junta de Freguesia da Estrela. Os estabelecimentos encerrarão assim três horas mais cedo que o habitual.

Após ter-se reunido com os empresários, para discutir a questão da segurança na área do Largo Vitorino Damásio e envolvente do Jardim de Santos, Luís Newton (PSD) explicou que o objetivo do adiantamento do horário de encerramento dos estabelecimentos é criar condições para apoiar o trabalho da PSP e assegurar que não há "ajuntamentos a partir das 02h00".

Nas últimas semanas, Lisboa tem registado situações de criminalidade violenta em contexto de diversão noturna, nomeadamente no Bairro Alto, Cais do Sodré e Santos, com ocorrências de esfaqueamentos.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19