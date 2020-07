População assustada teme mais casos nos próximos dias. Izeda conta 18 infetados

© Javier Torres/AFP

Já são dezoito os casos de infetados na vila de Izeda no concelho de Bragança. Bastou uma semana para, depois do primeiro caso dentro da corporação de Bombeiros, local, o vírus se ter espalhado rapidamente. A população está assustada. No terreno continuam a ser feitos testes.

Depois do primeiro caso do bombeiro infetado por um familiar vindo de Andorra, foi num abrir e fechar de olhos que a vila de Izeda se viu confrontada com este surto. Luís Filipe, presidente da Junta, diz que as pessoas estão assustadas. "Com algum receio, estão a resguardar-se ao máximo, protegendo-se porque os casos já são muitos. Já há muitas famílias com um caso ou outro próximo".

O presidente salienta que o tempo de desconhecimento das infeções foi suficiente para que, de repente proliferassem as infeções. "No período de uma semana em que se desconhecia o caso, os contactos poderão ter sido muitos e ainda hoje se vai fazer uma bateria de testes. Vamos aguardar com calma e serenidade"

Ainda assim Luís Filipe diz que não há, para já, casos graves. "Não, não há! Nem casos graves, nem hospitalizados. Ainda ontem falei com toda a gente e, felizmente, "do mal, o menos" como dizemos na nossa terra"

Na terra de Izeda e eventualmente fora dela porque também houve contactos com pessoas de outras localidades. De Macedo de Cavaleiros e de Bragança. Agora é só aguardar com calma".

Na vila, os bombeiros já contam com nove casos e, desde a semana passada que estão parados. As corporações de Bragança e de Macedo de Cavaleiros asseguram-lhe o serviço de socorro. E Izeda, os espaços públicos estão já interditos, menos a junta de freguesia por causado posto de correios que lá está. Os estabelecimentos comerciais, por enquanto mantêm-se sem indicações para fechar.

Luís Filipe diz que já falou com o presidente da Câmara de Bragança e que "depois do que se passar nos próximos dias", logo se verá o que se deverá fazer.

A TSF tentou, entretanto, falar com a delegada de saúde de Bragança mas sem sucesso.