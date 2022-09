População de Caminha canta com Sérgio Godinho no "Coro das velhas"

Por Ana Peixoto Fernandes 14 Setembro, 2022 • 09:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O espetáculo está a ser ensaiado através de um projeto que tem o nome de um dos temas clássicos do autor e que fala daquele concelho minhoto, o "Coro das Velhas" (1984). Trata-se de uma iniciativa do próprio presidente da câmara municipal de Caminha, Miguel Alves, e que vai juntar em palco um grupo coral composto na sua maioria por mulheres mais velhas, mas também homens, jovens e crianças, e seus familiares. O artista assistiu pela primeira vez aos ensaios na segunda-feira à noite.

"É o primeiro ensaio a que assisto, mas eles já estão bastante ensaiados, o que é muito gratificante. Chegar aqui e ver tanta gente que não é profissional, com tão grande empenho, para mim é uma alegria", afirmou Sérgio Godinho, referindo que o seu "Coro das Velhas" de Caminha "até já parece um coro profissional". "Vou contratá-los a todos, mas só se ficarem baratinhos porque são muitos", brincou.

Ouça aqui a reportagem da TSF com sonoplastia de José Manuel Cabo 00:00 00:00

Os ensaios estão a ser orientandos pela maestrina Tânia Esteves, da Academia de Música Fernandes Fão. Os arranjos de coro são de João Cabrita.

"Ia eu pelo concelho de Caminha,

quando vi sentada ao sol uma velhinha,

curioso, uma conversa entabulei, como se diz nuns romances que eu cá sei, Chamo-me Adozinda, disse, e tenho já os meus 84 anos (...)".

É assim que começa a canção "Coro das Velhas", que deu origem à iniciativa. "Sou do Porto, mas sempre me considerei minhoto, porque conheço muito bem o Minho. Ia muito com os meus pais para Ofir e sempre percorri esta região com grande alegria. Considero, por isso, que faço parte também deste espírito e não é por acaso que essa canção começa, 'ia eu pelo concelho de Caminha", referiu o autor.

O autarca Miguel Alves emociona-se quando fala na iniciativa.

"Este é um projeto totalmente do coração por aquilo que significa o Sérgio Godinho com as suas canções e a sua história, porque junta o concelho de Caminha todo e é também do meu coração, porque na canção também está a memória da minha avó Adozinda que era de Moledo e já faleceu", comentou o presidente da câmara.

Participam naquele coro pessoas até das aldeias mais distantes daquele município minhoto. Maria Castro, de 68 anos, contou à TSF que tem andado "a estudar a lição". "Ainda não sei nenhum versinho inteiro, mas já sei cantar 'sabe-me a pouco, sabe-me a pouco, sabe-me a pouco'...Não é isso?", ri. E Júlia Rodrigues de 71 disse: "Ainda vamos ter que aprender, mas vai ver que depois ele [Sérgio Godinho] ainda nos vai convidar para ir com ele [contratar]."