"Porquinho escondido" dá vitória a cozinheiro aprendiz do Algarve

Filipe Santana tem 19 anos e é aluno da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve

Na prova prática individual, a partir de um cabaz-surpresa, Filipe Santana criou o prato principal "porquinho escondido" - lombinho de porco numa cama de legumes e espuma de batata.

"Era um lombinho de porco temperado com sal e pimenta, selado numa frigideira quente e depois ia ao forno", explica o aluno. Neste concurso, aos 6 estudantes que chegaram à final foram revelados apenas algumas horas antes os ingredientes com que poderiam trabalhar. " Após terminar a prova teórica era-nos dado um envelope com a lista dos ingredientes que teríamos à disposição, e nessa noite idealizei o prato", conta.

Hoje com 19 anos, este aluno da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve (EHTA) que frequenta o curso de Gestão e Produção de Cozinha, atualmente no 2º semestre, tem o "bichinho" pela cozinha desde muito novo.

"Lembro-me de estar com a minha mãe e a minha avó, sempre a ajudar e isto foi crescendo um pouco em mim", revela. A decisão de frequentar a escola de hotelaria foi o percurso natural.

Os tachos e panelas fazem parte do seu dia a dia e este "cozinheiro em construção" já estagiou num restaurante e num hotel e gostava também de fazer um percurso pelo estrangeiro, quando acabar a sua formação.

Além do prato principal, o "porquinho escondido", em parceria com um aluno da escola do Porto, Filipe Santana fez um pastel de tentúgal salgado, recheado com camarão.

Os dois pratos deram-lhe a vitória. "Fiquei surpreendido, não estava à espera", revela. O galardão vai ficar no seu currículo, mas Filipe sabe que ainda tem muito caminho para andar.

"Não podemos pensar que estes prémios nos caracterizam como profissionais", adianta. " Temos que continuar sempre a aprender e com humildade", afirma.

Com a vitória no concurso interescolas, o aluno da EHTA irá representar Portugal nos Encontros Europeus da Associação Europeia de Escolas de Hotelaria e Turismo (AEHT) que este ano se irão realizar em Vilnius, Lituânia, no mês de novembro.