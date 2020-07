Portal dá a conhecer atividades e experiências náuticas em Portugal

Portal mostra atividades e experiências para quem conhecer a costa portuguesa, mas não só. © EPA

A Fórum Oceano - a Associação da Economia do Mar lança esta segunda-feira uma plataforma online - NauticalPortugal - que vai reunir e divulgar informação sobre as 23 estações náuticas no país.

O Portal da Rede das Estações Náuticas de Portugal pretende fazer promoção turística deste setor que a nível nacional quer a nível internacional, segundo António José Correia, o coordenador do portal.

"Queremos te uma oferta estruturada dos produtos náuticos, pensando na internacionalização", explica António José Correia.

O portal vai estar disponível em português, castelhano, inglês e francês, e, em breve, também em alemão. O objetivo é atrair interessados em desportos aquáticos ou de contacto com a natureza.

"Tem uma oferta imensa, mais de 260 atividades, 440 serviços, mais de 300 experiências, e será possível encontrar quais as empresas e associações náuticas que existem", explica o coordenador.

O portal conta com mais de mil entidades 60% das quais são empresas.