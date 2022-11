Portal do SNS vai ter informação atualizada sobre centros de saúde com horários alargados

© Artur Machado/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 23 Novembro, 2022 • 12:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O portal do SNS vai ter informação atualizada diariamente sobre os centros de saúde com horário alargado ou com atendimentos suplementares, para evitar a sobrelotação das urgências hospitalares, anunciou esta quarta-feira o Governo.

Hoje já estão abertos 36 centros de saúde na região de Lisboa e Vale do Tejo, avançou o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, na apresentação do Plano Estratégico do Ministério da Saúde: Resposta Sazonal em Saúde - Inverno 2022-2023 no Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), em Lisboa.

Na apresentação do plano, onde estiveram presentes também o diretor executivo do SNS, Fernando Araújo e a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, a secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares disse que o portal do SNS vai ter "informação atualizada diariamente, para que as pessoas possam acorrer aos locais que estão abertos.

"Queremos que tenham um acesso fácil à informação de que serviços estão abertos, em que horas, e essa informação vai estar disponível, nomeadamente no que diz respeito aos cuidados de saúde primários, com horários alargados ou com atendimentos complementares", disse Margarida Tavares.