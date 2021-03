Porto Canal muda grelha e vai buscar Estela Machado à RTP

© Leonel de Castro / Global Imagens (arquivo)

Um dois-em-um. O Porto Canal vai ter nova grelha de programação a partir do dia 15 de março e, para reforçar uma equipa muito jovem, foi buscar à RTP a jornalista Estela Machado.

Tiago Girão, diretor do Porto Canal, confirma ao JN a contratação da ainda profissional da estação pública. "A Estela vai ser o rosto do novo espaço "Noite Informativa" e, simultaneamente, será diretora-adjunta de Informação".

"Tem muita experiência em televisão e é uma cara familiar dos portugueses e vai trazer experiência a uma redação muito jovem, numa aprendizagem", acrescenta Tiago Girão, que aborda, em seguida, a "reestruturação da grelha". "Queremos que a antena seja mais próxima do Norte. Nesse sentido, tanto a Informação como o Entretenimento vão estar mais próximos das regiões e das pessoas".

A "Manhã Informativa" começa logo às oito da manhã e vai, segundo Tiago Girão, "olhar para o território, a meteorologia, o trânsito ou os jornais".

À tarde inicia-se o "Viver Aqui", que "terá cinco repórteres no terreno espalhados pelo Norte", e vão mostrar aquilo que de melhor a região tem, sem os telespetadores sentirem a necessidade de sair de casa.

Pela "Noite Informativa" vão passar, de segunda a domingo, muitos noticiários e comentadores, entre eles Daniel Deusdado, Carlos Magno ou Pedro Marques Lopes.

A concluir, Tiago Girão reforça, ao JN; os dois eixos do Porto Canal: "O território e os conteúdos do FC Porto":

Já Estela Machado mostra-se ambiciosa com a mudança de estação. "Foi um convite que não estava à espera, mas que se justifica aceitar nesta fase, até pela função inerente de diretora-adjunta", diz ao JN.

"Penso que a ideia é, também, ajudar e dar experiência a uma geração mais nova de jornalistas, queremos ter muita fibra", acrescenta Estela Machado.

"O crescimento do Porto Canal passa pela Informação do território", refere a profissional, que agradece "20 anos na RTP": "Termino em beleza e com o coração agradecido à RTP. Será uma desvinculação bonita e o final de um ciclo", remata Estela Machado.