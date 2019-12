Porto foi o distrito mais afetado pela intempérie das últimas horas

© Pedro Correia / Global Imagens

A Proteção Civil registou, desde este domingo e até à manhã desta segunda-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou mais de 150 ocorrências devido a chuva e vento fortes.

À TSF, o Comandante Miguel Oliveira explica que o Porto foi o distrito mais afetado "com 46 ocorrências". Na sua maioria, as ocorrências registadas foram "inundações, limpezas de via e também movimentos de massa".

Tendo em conta a intempérie, a ANEPC pede aos cidadãos que reduzam a velocidade "tendo especial cuidado com a formação de lençóis de água ou gelo" que possam retirar aderência aos veículos, recomenda que não atravessem zonas inundadas "de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou veículos", recomenda que se garanta a fixação adequada de estruturas "soltas como andaimes e placares" e apela a cuidados redobrados junto à costa, evitando passeios à beira-mar e em zonas arborizadas, devido ao perigo da queda de ramos.

Todos os distritos de Portugal Continental estão sob aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera até às 21h, devido à previsão de agitação marítima, chuva forte, vento ou queda de neve. Também o arquipélago dos Açores está sob aviso amarelo, com previsão de agravamento para laranja nas ilhas das Flores e Corvo.