Porto mais perto de ter a primeira sala de chuto. Proposta votada esta segunda-feira

A Câmara Municipal do Porto vai, esta segunda-feira, discutir e votar o programa para o consumo vigiado na cidade. Se a proposta for aprovada na reunião do executivo estará dado mais um passo para a fase de implementação da primeira sala de chuto, como é designada informalmente.

O vereador Fernando Paulo, com o Pelouro da Ação Social, explica que o programa tem um horizonte de três anos, em que o primeiro é um "projeto piloto construído por uma unidade amovível na zona da Pasteleira, Pinheiro Torres, onde há consumo de droga desenfreado e a céu aberto no espaço público".

Nos segundo e terceiro anos a unidade móvel irá percorrer outras zonas da cidade.

Fernando Paulo explica que, com este programa, pretende-se dar uma resposta multidisciplinar e aponta novembro como expectativa para ter já no terreno técnicos especializados. "Esta unidade vai contar com uma equipa multidisciplinar para garantir atendimento, acompanhamento, consumo vigiado e de mobilizar recursos para encaminhamento de tratamentos de saúde e de minorar problemas de consumo", sublinhou.

O projeto para a criação de uma sala de consumo assistido, no Porto, é um processo que se arrasta há vários anos. O vereador Fernando Paulo reconhece que não é fácil conjugar esforços múltiplos, mas Governo e autarquia - ao mais alto nível - conseguiram desbloquear a situação

A Câmara contribui com 500 mil euros, num projeto em parceria com o Ministério da Saúde - através do SICAD e da ARS/norte - e com o Instituto da Segurança Social.

O Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências é um dos parceiros do programa para o consumo vigiado na cidade do Porto. O presidente do SICAD, João Goulão, explica que cabe a este organismo e à ARS/Norte fazer a ponte com as ONG's que vão operar no terreno.