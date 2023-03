Porto: incêndio deflagra em navio de transporte de combustível na Foz do Douro

Por TSF com Lusa 21 Março, 2023 • 16:26 Partilhar este artigo Facebook

Um navio que transporta combustível está a arder ao largo do Porto, na zona da Foz do Douro, revelou esta terça-feira à Lusa, pelas 16h05, o comandante da capitania do Porto, Silva Rocha.

Segundo a página da Proteção Civil, o alerta para o incêndio foi dado às 15h24. A TSF sabe que a tripulação do navio em chamas é pequena e o incêndio está a ser combatido por duas embarcações, incluindo um rebocador.

O navio em chamas dirigia-se para o porto de Leixões, em Matosinhos, acrescentou a fonte.

No combate às chamas estão meio da Capitania do Porto.

Notícia em atualização