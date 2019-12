Porto separou este Natal mais 60% de resíduos recicláveis do que em 2018

Zona da Ribeira, no Porto © Rui Manuel Farinha/Lusa

A quantidade de resíduos recicláveis recolhida pela Porto Ambiente entre 22 e 26 de dezembro aumentou 60% face a 2018, subindo para mais de 164.560 quilogramas, anunciou esta sexta-feira a Câmara do Porto. A informação disponibilizada pela autarquia liderada pelo independente Rui Moreira acrescenta que a estratégia delineada pela empresa municipal Porto Ambiente conjugou "o reforço dos meios envolvidos na recolha de resíduos da cidade" com uma "campanha de sensibilização e alerta para a correta separação e deposição dos resíduos resultantes das caixas e embrulhos típicos desta quadra natalícia", facto que "permitiu atingir estes resultados".

Para esse efeito, a câmara divulgou que houve recolha todos os dias entre 22 e 26 de dezembro. No dia 22, "excecionalmente por ser domingo, saíram todos os circuitos de seletiva com o objetivo de reforçar a recolha de papel" e, na segunda-feira, "foram reforçados os circuitos de seletiva com o objetivo de recolher embalagens".

Na véspera de Natal, continua a autarquia, "foi antecipada a recolha noturna para a manhã e tarde, reforçando a recolha de papel e cartão", enquanto no dia seguinte o início da recolha deu-se "pelas 06h00, com enfoque preferencial nas zonas residenciais e com reforço para papel e cartão".

No dia 26 houve um "reforço da recolha de embalagens" a fim de "dar mais capacidade de receção nos ecopontos que, por sua vez, foi correspondido pela população". Segundo os dados contabilizados pela empresa municipal que faz a gestão de resíduos urbanos e a limpeza do espaço público, estes "números são expressão da resposta massiva dos portuenses ao apelo para que participassem e contribuíssem para esta campanha, através da correta separação dos seus resíduos para que estes pudessem ser encaminhados para reciclagem".