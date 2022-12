Porto, Viana do Castelo, Braga, Vila Real e Aveiro em alerta vermelho na noite de passagem de ano

© AFP

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Braga, Vila Real e Aveiro entram em alerta vermelho às 00h00 de domingo devido ao agravamento do mau tempo, anunciou este sábado o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Em declarações à TSF, o comandante Elísio Pereira explica que está atualmente em vigor um alerta laranja que passa a vermelho a partir da meia-noite.

A Proteção Civil alertou também para a possibilidade de cheias em meio urbano em especial no norte e centro do país devido à forte precipitação que se vai sentir entre este sábado e domingo.

As bacias hidrográficas onde existem maiores probabilidades de haver inundações em meio urbano assim como cheias são as dos rios Minho, Lima, Cavado, Ave, Douro, Vouga, Mondego e Tejo.

Perante este cenário, a APNC fez algumas recomendações à população: Reduzir ao máximo as deslocações, ficar e casa e não conduzir nas áreas afetada porque é provável que haja inundações nas rodovias

A pessoas devem ter "especial cuidado na circulação junto às zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a fenómenos de transbordo dos cursos de água, evitando a circulação nesses mesmos locais" e "no atravessar zonas inundadas de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas".

Devido ao vento forte, deve garantir-se a "adequada fixação de algumas estruturas e também ter especial cuidado na permanência junto a áreas arborizadas, porque pode haver a queda de alguns ramos ou mesmo árvores."

O comandante Elísio Pereira apela ainda atenção face às informações da meteorologia e às indicações da Proteção civil e das forças de segurança.

Outra das recomendações é para que as pessoas não se dirijam às praias no primeiro dia do ano, até porque as previsões são também de maior agitação marítima na costa.

Também o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso vermelho os distritos do Porto, Aveiro, Braga e Viana do Castelo entre as 03h00 e as 12h00, devido à previsão de "chuva persistente e por vezes forte".

O aviso vermelho, o mais grave numa escala de três, para precipitação significa "chuva persistente e por vezes forte, que poderá ser pontualmente acompanhada de trovoada e fenómenos extremos de vento", segundo a página da internet do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).