Portugal a caminho dos "37 mil casos diários", Veríssimo no lugar de Jesus e outros destaques TSF

Segundo a ministra da Saúde, o aumento de casos de Covid-19 segue as estimativas feitas pelos especialistas © Artur Machado/Global Imagens

Por TSF 28 Dezembro, 2021 • 20:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou que Portugal deverá chegar aos 37 mil casos diários na primeira semana de janeiro. Ainda assim, explica que o aumento de casos segue as estimativas já feitas.

Jorge Jesus já não é treinador do Benfica. O técnico e a direção do clube acordaram a rescisão do contrato esta terça-feira. "Vim para o Benfica sempre a pensar que sou uma solução e não um problema", disse Jorge Jesus.

O presidente do Benfica, Rui Costa, lamenta a situação que levou à saída do treinador. "Não era este o desfecho que ambos ambicionávamos", disse o líder encarnado.

Com a saída de Jesus, Nélson Veríssimo assume a liderança da equipa principal do Benfica. Luís Norton de Matos, com quem o novo treinador trabalhou na equipa B das águias, diz que Veríssimo "tem um perfil que faz falta ao futebol".

De volta à pandemia, nesta terça-feira registou-se o número mais elevado de novos casos em Portugal, desde que a Covid-19 chegou a Portugal. Foram 17.172 novas infeções e 19 mortes em 24 horas.

O epidemiologista Manuel Carmo Gomes admite que a forma como se tem combatido a variante Ómicron pode ter de mudar, caso se confirme que provoca menos doença grave do que as variantes anteriores.

A GNR abriu processos disciplinares a dois militares por acidente com lancha de patrulhamento. Os danos são superiores a 215 mil euros e a causa foi "falha humana".

Na revista do ano, esta terça-feira foi o dia da justiça. José Sócrates foi acusado de seis crimes, Manuel Pinho foi detido, João Rendeiro fugiu e Azeredo Lopes foi ilibado. Saiba tudo o que aconteceu na justiça em 2021.

Usar cartões vai ser mais caro em 2022. As comissões bancárias vão aumentar com a chegada do novo ano. A DECO diz que "não há argumentos para estes aumentos". A Associação Portuguesa de Bancos recusou responder.

A cerca de um mês das eleições legislativas, Rui Rio respondeu a António Costa. O líder social-democrata garante que negoceia com "o PS ou com outro", mas rejeita um Governo de bloco central.