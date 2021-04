Desconfinar a níveis pré-pandemia, cheias em Luanda e outros destaques da manhã TSF

© Amin Chaar / Global Imagens

Nesta terceira fase do desconfinamento, os portugueses já estão a sair de casa praticamente com a mesma intensidade que nos tempos pré-pandemia. A PSE, uma empresa especializada no estudo da mobilidade dos portugueses, assinala que, no fim de semana, a mobilidade atingiu níveis 5% a 6% acima da normalidade pré-pandemia.

As chuvas torrenciais que atingiram Luanda esta madrugada provocaram pelo menos 14 mortos e oito mil desalojados. A Proteção Civil angolana descreve um cenário caótico, com mais de 1600 casas inundadas e a queda de uma ponte.

No último trimestre, as famílias que estão dentro da Tarifa Social do Gás Natural aumentaram quase 60% e na eletricidade o aumento foi de 5%, a nível nacional, segundo dados recolhidos pela TSF junto do portal da Direção-Geral de Energia e Geologia.

Os trabalhadores da EDP cumprem, esta terça-feira, uma greve nacional para reivindicar aumentos salariais e uma "mais justa" progressão na carreira. Joaquim Teodósio, da Fiequimetal (federação que envolve sindicatos da indústria elétrica) diz à TSF que os trabalhadores não concordam com a proposta de aumentos de 5% feita pela empresa.

Um investigador da Universidade do Minho concluiu que consumidores de café têm melhor controlo motor, maiores níveis de atenção e alerta e que a cafeína tem "benefícios na aprendizagem e na memória".