Portugal aciona mecanismo europeu para resgatar turistas no Peru

A embaixada de Portugal no Peru informou esta sexta-feira na sua página do Facebook que o Governo acionou o mecanismo europeu de proteção civil e prepara um voo para trazer os portugueses retidos neste país da América do Sul.

"A Embaixada de Portugal avisa todos os cidadãos em trânsito que estão retidos no Peru que o Governo português decidiu acionar o mecanismo europeu de proteção civil e fretar um avião com o trajeto Lisboa-Lima-Lisboa", lê-se no comunicado hoje colocado nesta rede social.

"Sendo necessário organizar uma operação prévia de transporte dos cidadãos que se encontram dispersos no território peruano, está a ser montada uma iniciativa coordenada entre todos as embaixadas dos países da União Europeia e as autoridades peruanas", acrescenta o texto, que dá conta da inexistência ainda de mais pormenores para serem dados aos turistas portugueses neste país, que são aconselhados a consultar regularmente a página.

"Subsequentemente daremos informação sobre a programação dos transportes desde outros pontos do território peruano para Lima e a data do voo Lima-Lisboa", refere o comunicado.

Só em Cusco, uma cidade no centro do país conhecida pelos vestígios arqueológicos, estão pelo menos 25 portugueses, disse esta noite à Lusa Nuno Rocha, um dos portugueses que foi 'apanhado' na série de restrições que os países estão a impor para tentar conter a propagação da pandemia do novo coronavírus.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, infetou mais de 265 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 11.100 morreram.