Quase 170 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina na última semana

Portugal administrou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 a mais 168.798 pessoas, na última semana, e deu a segunda dose a outras 15.134.

Os dados constam do relatório de vacinação divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde, que dá conta de que há já um total de 603.486 portugueses que receberam pelo menos uma dose da vacina e que, deles, 265.281 já completaram o processo de vacinação ao receber uma segunda dose.

Em termos percentuais, 6% da população já recebeu pelo menos uma dose da vacina e 3% já completou o processo de vacinação.

CONSULTE AQUI, NA ÍNTEGRA, O RELATÓRIO DE VACINAÇÃO

Nos mais velhos, com mais de 80 anos, um terço (34%), já tem a primeira dose e 9% já recebeu também a segunda.

A faixa etária com o nível mais baixo de vacinação é a dos 0-17 anos: apenas 205 pessoas receberam pelo menos uma dose e 106 já têm duas doses da vacina.

Portugal já recebeu um total de 1.002.999 doses da vacina e distribuiu 933.847 delas.

O Alentejo é a região do país com a maior percentagem de pessoas (5%) que já concluíram a vacinação, mas empata com o Centro quanto à percentagem de utentes que já recebeu a primeira dose (9%).

Na análise aos números da última semana, é possível perceber que foi no Norte onde se administraram mais doses da vacina (67.454). Seguem-se a região de Lisboa e Vale do Tejo (53.103), a região Centro (40.470), o Alentejo (13.483) e o Algarve (9.341).

