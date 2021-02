Portugal anuncia plataforma europeia sobre pessoas sem-abrigo

© Rui Oliveira/Global Imagens

A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE) vai lançar, em junho, uma plataforma europeia sobre pessoas em situação de sem-abrigo, anunciou esta segunda-feira a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Em entrevista à Lusa, via zoom, a propósito da videoconferência informal dos ministros responsáveis pelas pastas de Emprego, Política Social, Saúde e Consumidores (EPSCO), que se realiza esta segunda-feira, Ana Mendes Godinho avançou que a plataforma tem como objetivo detetar os instrumentos a nível europeu que "permitam mobilizar recursos e encontrar soluções para as pessoas que estão em situação mais vulnerável".

A iniciativa da presidência portuguesa - que decorre até 30 de junho - "será tomada pela primeira vez" e insere-se no combate à pobreza e à exclusão social, um dos principais eixos do pilar social europeu.

Ana Mendes Godinho adiantou que o Governo está a "ultimar o lançamento de uma plataforma nacional para passar a ter a identificação e o acompanhamento das situações [da população sem-abrigo] em tempo real".

O executivo não dispõe de dados sobre esta população relativos a 2021 e os de 2020 estão a ser ultimados por parte dos núcleos de acompanhamento local, disse a ministra.

A plataforma que será lançada em junho - adiantou - pretende fazer o retrato europeu da população sem-abrigo, que "não existe", e permitir uma partilha dos instrumentos usados em todos os Estados-membros da UE, "para encontrar respostas mais eficazes" que respondam de forma "integrada" às "várias dimensões" das pessoas em situação de sem-abrigo.

Numa resolução adotada em novembro do ano passado, o Parlamento Europeu apelou à UE e aos seus Estados-membros para que acabem com a situação de sem-abrigo até 2030.

Os eurodeputados defenderam um quadro europeu de estratégias nacionais e apelaram aos países da UE para descriminalizarem os sem-abrigo e continuarem a financiar a resolução do problema.

Recordando que a habitação é um direito humano fundamental, o Parlamento Europeu estima que, todas as noites, mais de 700 mil pessoas dormem nas ruas na Europa, um aumento de 70% nos últimos dez anos.

Sob o lema "Um futuro com empregos -- Empregos para o futuro de uma Europa Social Forte", a videoconferência informal dos EPSCO é co-organizada pelos Ministérios da Presidência e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e contará com as participações da Organização Internacional do Trabalho e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico.

Em debate estarão três áreas-chave do plano de ação para um Pilar Europeu dos Direitos Sociais: apoio ao emprego, qualificação e formação de adultos e combate à pobreza e à exclusão social.

Na "agenda ambiciosa" da presidência portuguesa para a área social constam ainda o "lançamento da recomendação da garantia para a infância e a nova estratégia europeia relativa às pessoas com deficiência", acrescentou a ministra do Trabalho.

A UE deve comprometer-se "cada vez mais com o reforço do seu modelo social europeu e com respostas concretas para os cidadãos", defendeu.