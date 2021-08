Portugal tem 72% da população com vacinação completa contra a Covid-19

Centro e Alentejo apresentam as maiores taxas de vacinação completa © Estela Silva/Lusa

Eram mais de sete milhões de pessoas (7.399.577) que, à data de 15 de agosto, tinham o esquema de vacinação já completo, o que representa 72% da população. Com pelo menos uma dose, estão já 8.264.586, isto é, 80% das pessoas.

Em comparação com o relatório anterior, divulgado na semana passada, o número de pessoas com a vacinação completa cresceu seis pontos percentuais, ao passo que, com a primeira dose, esse aumento foi somente de quatro pontos percentuais.

Na faixa etária dos 18 aos 27 anos, 73% dos utentes têm já a primeira dose administrada, contra os 39% que já usufruem de vacinação completa. No grupo dos 25 aos 49 anos, 87% das pessoas fizeram a primeira toma, e 74% já concluíram o esquema vacinal. Os números aumentam substancialmente nas faixas etárias dos 50 aos 80 anos, com pelo menos 97% das pessoas com a primeira dose.

De acordo com o relatório da DGS, o Alentejo e o Norte são as regiões com maiores taxas de primeiras doses administradas; Centro e Alentejo apresentam as maiores taxas de vacinação completa.

Nesta quarta-feira, Gouveia e Melo, coordenador da task force da vacinação contra a Covid-19 atualizou, no entanto, que neste momento 81,6% da população portuguesa já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. O número, divulgado pelo coordenador da task force, faz antecipar que, na próxima semana, 85% das pessoas elegíveis para a vacinação tenham já recebido uma dose.

"Foi identificado pela entidade responsável na Região Autónoma dos Açores (RAA) um atraso entre as vacinas administradas e o seu registo, pelo que os indicadores apresentados para os Açores poderão estar subestimados", detalha ainda o documento.

