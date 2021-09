"Importante para todos." Portugal tem 85% da população vacinada com pelo menos uma dose

© João Relvas/Lusa

Por Gonçalo Teles 05 Setembro, 2021 • 22:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal atingiu, este domingo, a meta de 85% da população vacinada com pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19.

Em entrevista à SIC Notícias, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, confirmou o cumprimento deste objetivo e falou de um dia "importante para todos nós".

"É um resultado de que devemos todos, enquanto povo, estar bastante orgulhosos", assinalou a líder da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Questionada sobre o uso de máscara e as regras que o regem, Graça Freitas remeteu o assunto para a Assembleia da República, que tem o poder para legislar e deixar de obrigar à sua utilização.

"A opinião da DGS é a de que, com os 85% da vacinação que os estudos indicam, e não tendo o exterior capacidade de concentrar aerossóis, será uma medida positiva", explica.

Ainda assim, a diretora-geral da Saúde defende desde já que, "durante mais uns tempos, é de muito bom-tom, e avisado, andar sempre com uma máscara", até porque "mesmo ao ar livre, de vez em quando, temos ajuntamentos".

Graça Freitas explica a necessidade de manter o uso da máscara em situações de risco. 00:00 00:00

Graça Freitas explica que podem dar-se os casos de "ir para um sítio onde vão estar com muitas pessoas juntas ou ir na via pública e encontrar muitas pessoas" pelo que "deve continuar a usar-se máscara" ao ar livre, mesmo "com risco muito pequeno, se houver muitas pessoas juntas e não for possível manter a distância".

A responsável acrescentou ainda que, "se tudo correr bem", os critérios de isolamento entre vacinados e não-vacinados vão ser revistos.

Para o período de outono-inverno, a DGS continua a trabalhar num plano com três cenários, sendo que o mais grave pretende dar resposta à eventual chegada de uma nova variante. Ainda assim, Graça Freitas lembra que, com uma "grande percentagem" da população vacinada, o vírus tem mais dificuldade em circular.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19