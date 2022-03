Portugal com 12.234 novas infeções e 30 mortos por Covid. Internamentos descem

O número de casos de Covid-19 em Portugal continua a aumentar © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por Cátia Carmo 03 Março, 2022 • 14:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal registou 12.234 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas e mais 30 óbitos associados à Covid-19, indicou esta quinta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).

CONSULTE AQUI O ÚLTIMO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Segundo o boletim epidemiológico diário da DGS estão internadas 1300 pessoas, menos cem do que na quarta-feira, enquanto nas unidades de cuidados intensivos estão 90 doentes, o mesmo número do dia anterior.

O número de casos ativos subiu esta quinta-feira para 474.019, mais 478 do que na quarta-feira, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 11.726 pessoas, para um total de 2.799.531 desde o início da pandemia.

Das 30 mortes, 11 aconteceram em Lisboa e Vale do Tejo, oito na região Norte, sete no Centro, duas no Algarve, uma no Alentejo e uma nos Açores.

A maior parte dos novos contágios foi diagnosticada na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 4293 infeções, seguindo-se o Centro, com mais 2812 , o Norte (2128), o Alentejo (1025), o Algarve (836), a Madeira (637) e os Açores (503).

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19